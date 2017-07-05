Следователя, сбившего на Porsche пенсионерку, поместили под домашний арест

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Следователя, сбившего на Porsche пенсионерку, поместили под домашний арест

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Фото: ©РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Пожилая женщина с множественными травмами до сих пор находится в медицинском учреждении.

Бывшего следователя Андрея Виноградова, которого обвиняют в наезде на пенсионерку в подмосковном посёлке Поливаново, отправили под домашний арест. Об этом сообщает Управление СКР по Московской области.

Во время допроса уволенный полицейский полностью признал свою вину. В итоге суд решил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как ранее сообщалось, 33-летний Андрей Виноградов, находясь за рулём своего "порше", 2 июля сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП. Пенсионерка получила множественные травмы и была госпитализирована.

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