"Газпром" подписал соглашение с Венгрией о поставках газа по "Турецкому потоку"

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"Газпром" подписал соглашение с Венгрией о поставках газа по "Турецкому потоку"

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Фото:© РИА Новости/Евгений Паулин

Отмечается, что Венгрия считает такой способ поставок газа более оптимальным, нежели через Румынию или Хорватию.

"Газпром" и Венгрия договорились о поставках газа по газопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщило венгерское агентство MTI со ссылкой на министра иностранных дел Петера Сийярто.

По предварительным оценкам, продолжение "Турецкого потока" до Венгрии построят до конца 2019 года. Стороны уже подписали "дорожную карту" по развитию газотранспортной системы Венгрии.

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