Погода испортится в ближайший час. В Москве объявлено экстренное предупреждение

По данным ГУ МЧС, в столицу идёт гроза с сильным дождём и ветром с порывами до 17 метров в секунду.

Сегодня вечером в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. МЧС просит жителей и гостей города быть крайне осторожными. Кроме того, ночью в столице похолодает. Завтра, 6 июля, сохранится пасмурная погода, а температура воздуха днём поднимется только до +18 градусов.

Напомним, в нынешнем сезоне Москва пережила уже две серьёзные бури. Так, в конце мая на город обрушился страшный ураган, который унёс жизнь более десяти человек, повредил сотни зданий и автомобилей и повалил тысячи деревьев.

Сильная гроза разразилась и 30 июня, тогда в столице прошёл сильнейший ливень и местами был град.