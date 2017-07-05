Херсонес и Айвазовский. Банк России выпустил в обращение новые серебряные монеты

Банк России 5 июля выпустил в обращение новые серебряные монеты. Об этом пишет портал "Утро.ру" со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Так, в серии "Выдающиеся личности России" теперь выходит монета номиналом два рубля, посвящённая 200-летию со дня рождения художника И.К. Айвазовского. На оборотной стороне расположен портрет художника на фоне фрагмента картины "Девятый вал". Тираж монеты — три тыс. штук.

Изображение Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" теперь украшает оборотную сторону монеты номиналом 25 рублей. В оборот будет выпущена тысяча таких монет.

Ещё одна монета номиналом 25 рублей выйдет в серии "Архитектурные шедевры России". На её оборотной стороне изображены портрет архитектора Винченцо Бренна и Михайловский замок в г. Санкт-Петербурге. Тираж монеты — одна тыс. штук.