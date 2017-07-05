Отец хоккеиста Павла Буре находится в тяжёлом состоянии после инсульта

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Отец хоккеиста Павла Буре находится в тяжёлом состоянии после инсульта

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Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

Владимир Буре работает тренером по физподготовке сборной Белоруссии по хоккею, но теперь неизвестно, сможет ли он вернуться к работе.

Советский пловец, четырёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Владимир Буре перенёс инсульт и находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря Федерации хоккея Белоруссии Ярослава Завгороднего.

<p>Владимир Буре в 1970 году. Фото: © РИА Новости/Моргулис</p>

Подробности о состоянии 66-летнего Буре не уточняются. Лайф желает Владимиру Валерьевичу скорейшего выздоровления.

Отметим, Владимир Буре является заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером России по хоккею. Он занимал призовые места на Олимпийских играх в 1968 и 1972 годах.

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