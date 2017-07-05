Отец хоккеиста Павла Буре находится в тяжёлом состоянии после инсульта

Владимир Буре работает тренером по физподготовке сборной Белоруссии по хоккею, но теперь неизвестно, сможет ли он вернуться к работе.

Советский пловец, четырёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Владимир Буре перенёс инсульт и находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря Федерации хоккея Белоруссии Ярослава Завгороднего. Подробности о состоянии 66-летнего Буре не уточняются. Лайф желает Владимиру Валерьевичу скорейшего выздоровления. Отметим, Владимир Буре является заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером России по хоккею. Он занимал призовые места на Олимпийских играх в 1968 и 1972 годах.