Встреча "нормандской четвёрки" может состояться на полях саммита G20

Лидеры стран "нормандской четвёрки" — Франции, Германии, РФ и Украины — могут встретиться в Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки". Об этом заявил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам переговоров по Донбассу в Минске.

— Я надеюсь, что лидеры стран "нормандского формата" найдут возможность поддержать решение (о продолжении "хлебного перемирия" в Донбассе — Прим. ред.) в ходе предстоящих переговоров в Гамбурге, — сказал он.

А вот ранее официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт не подтвердил информацию о возможности встречи в "нормандском формате" на полях G20.

Напомним, саммит состоится в немецком городе Гамбурге 7 и 8 июля.