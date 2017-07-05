Встреча "нормандской четвёрки" может состояться на полях саммита G20

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Встреча "нормандской четвёрки" может состояться на полях саммита G20

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Встреча в "нормандском формате" в октябре 2016 года. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Лидеры стран "нормандской четвёрки" — Франции, Германии, РФ и Украины — могут встретиться в Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки". Об этом заявил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам переговоров по Донбассу в Минске.

— Я надеюсь, что лидеры стран "нормандского формата" найдут возможность поддержать решение (о продолжении "хлебного перемирия" в Донбассе — Прим. ред.) в ходе предстоящих переговоров в Гамбурге, — сказал он.

А вот ранее официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт не подтвердил информацию о возможности встречи в "нормандском формате" на полях G20.

Напомним, саммит состоится в немецком городе Гамбурге 7 и 8 июля.

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