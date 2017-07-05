Тупак Шакур бросил Мадонну из-за того, что она "слишком белая"

Известный рэпер признаётся в своих чувствах в письме, которое он написал в тюрьме. Шакур также отмечает, что его решение "опустошило" певицу.

В распоряжении портала TMZ оказалось трогательное письмо Тупака Шакура, датированное январём 1995 года. В конце июля оно будет выставлено на аукционе Gotta Have Rock and Roll в США.

В первой строчке Шакур признаётся, что долгое время собирался с мыслями, чтобы написать письмо. Он сразу же извиняется перед своей уже экс-девушкой и отмечает, что помнит её слова про то, что они "больше чем друзья". По мнению рэпера, карьере Мадонны роман с чернокожим мужчиной не повредит, а его собственной — очень. Шакур боится, что из-за отношений с певицей от него могут отвернуться многие поклонники, которых он ценит и боится потерять. "Надеюсь, ты сможешь меня понять", — такими словами заканчивается объяснение.

— В последнее время, как ты можешь видеть, я вырос морально и духовно. Но, пожалуйста, пойми мою позицию. Не может молодой парень с ограниченным жизненным опытом быть вместе с всемирно известным секс-символом, — признаётся Шакур.

В конце письма он ещё раз предлагает Мадонне остаться в дружеских отношениях. Он просит певицу, чтобы она берегла себя, и пишет, что в мире есть много людей, которые ей завидуют. "Я не знаю, что ты думаешь по поводу того, чтобы посетить меня, но я бы хотел поговорить с глазу на глаз", — отмечает рэпер.

Известно, что стартовая цена письма на аукционе определена в 100 тыс. долларов. Ожидается, что в ходе торгов она возрастёт в разы.