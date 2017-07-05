Концерн "Калашников" разработал "злопамятный" роботизированный комплекс

Новое оружие способно самостоятельно распознавать цели и принимать решение о начале стрельбы.

Концерн "Калашников" разработал полностью автоматизированный боевой модуль на основе нейросети, который сможет принимать решение об атаке с учётом собственного "опыта". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В концерне не уточнили, будет ли инновационный комплекс принимать решения автономно или ему всё-таки потребуется команда человека.

Презентация модуля состоится в рамках форума "Армия-2017", который пройдёт с 22 по 27 августа в парке "Патриот" в Подмосковье. Форум организуется при поддержке Минобороны РФ.