Даниил Медведев бросил горсть монет в сторону судьи после поражения на Уимблдоне

Российский теннисист выразил недовольство работой арбитра, которая судила его поединок с бельгийцем Рубеном Бемельмансом.

После поражения на корте россиянин Даниил Медведев бросил горсть монет в сторону судейского кресла, выразив таким образом протест действиям арбитра Марианы Алвеш.

После проигранного гейма на своей подаче в ходе пятого сета матча второго круга Уимблдона российский спортсмен обратился к супервайзеру поединка с требованием заменить арбитра, которая, как отметил россиянин, в спорных ситуациях приняла пять решений не в его пользу.

Несмотря на аргументы, просьба не была удовлетворена, а сам Медведев был оштрафован на одно очко.

В результате россиянин проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу со счётом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6 и покинул Уимблдон.

Напомним, что в первом круге чемпионата россиянин обыграл пятую ракетку турнира — швейцарца Станисласа Вавринку.