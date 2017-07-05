Арабские страны продолжат бойкот Катара, пока эмират не изменит свою политику

Соответствующих договорённостей четыре страны — Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет — достигли в ходе переговоров в Каире.

Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет продолжат политику дипломатической и экономической блокады Катара до тех пор, пока эмират не согласится на выдвинутые ранее требования. Такое заявление сделал глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

— Бойкот в отношении Катара продолжится, пока Доха не изменит свою политику, — сказал министр в ходе встречи представителей четырёх стран в Египте.

Ранее представители стран составили ряд требований, выполнение которых позволит Катару снять с себя блокаду. В их числе прекратить финансовую поддержку терроризма и перестать вмешиваться во внутреннюю политику других стран региона. Однако Катар следовать выдвинутому ультиматуму отказался.

Как сообщал Лайф, 5 июня Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн, Йемен, Египет, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив руководство страны в поддержке терроризма.