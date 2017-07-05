Bloomberg предположил, что Путин будет убедительнее Трампа на их первой встрече

Главы государств проведут переговоры 7 июля в Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки".

Президент России переиграет своего американского коллегу, потому что обладает большим опытом в политике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди ветеранов американской дипломатии.

В частности, собеседники агентства отмечали, что Владимир Путин лучше разбирается в психологии своих собеседников, в то время как Трамп склонен к лести. Без сомнения, президент России будет отлично подготовлен к встрече, и дипломаты опасаются, что американский лидер будет выглядеть менее убедительно.

Сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главной целью первой встречи будет знакомство и установление нормальных рабочих отношений между политиками. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в ходе встречи будут обсуждаться конфликты в Сирии и на Украине, а также проблема мирового терроризма.