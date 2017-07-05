Движение поездов и электричек на Ярославском направлении нарушено из-за грозы

От непогоды пострадала штатная работа системы авторегулировки, говорят железнодорожники.

Поезда и электрички на Ярославском направлении следуют с увеличенным интервалом из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе МЖД.

— В результате прошедшего грозового фронта была нарушена штатная работа системы авторегулировки движения поездов на участке Москва-3 — Лосиноостровская Ярославского направления МЖД. Железнодорожники организовали движение поездов на этом участке по специальному режиму с использованием диспетчерского аппарата станций, что позволяет не прерывать движение, но приводит к увеличению интервалов из-за снижения скорости поездов, — добавили представители перевозчика.

Информацию о возникшем коллапсе на Ярославском вокзале подтвердили и очевидцы. Гражданский журналист Лайфа через приложение Lifecorr (доступно для iOS и Android) прислал в редакцию видео столпотворения на платформе, где пассажиры ждали отправления поезда. По их словам, в некоторых случаях задержка составила несколько часов.

Ранее в Москве было объявлено очередное экстренное предупреждение. В ГУ МЧС предупреждали, что в столицу идёт гроза с сильным дождём и ветром с порывами до 17 метров в секунду.