При штурме парламента в Венесуэле одному из депутатов разбили голову

Национальную ассамблею штурмуют сторонники президента страны Николаса Мадуро, они ранили уже трёх депутатов.

В ходе беспорядков в парламенте Венесуэлы серьёзное ранение получил депутат Америко де Грация. Как сообщает портал Nacional, у него разбита голова.

Как ранее сообщал Лайф, на оппозиционную Национальную ассамблею напали сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Всего ранения получили три депутата.

Нападавшие были вооружены палками. По некоторым сообщениям, они также использовали самодельные взрывные устройства. Сторонники президента блокировали здание Национальной ассамблеи, куда для проведения торжественного мероприятия по случаю 206-й годовщины обретения независимости прибыл вице-президент Тарек Эль-Айссами.

Нападение на парламентариев произошло позднее. В соцсетях появились фото, где виден лежащий на земле де Грация с разбитой головой. Сообщается, что медики едут к месту происшествия.

Напомним, Венесуэла последние месяцы охвачена беспорядками. Эти процессы начались после решения Верховного суда серьёзно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.