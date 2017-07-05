Путин поручил Жириновскому проработать меры усиления контроля за застройщиками

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Путин поручил Жириновскому проработать меры усиления контроля за застройщиками

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Владимир Путин и Владимир Жириновский. Фото:©  L!FE / Павел Баранов

В свою очередь лидер ЛДПР предложил главе государства усилить контроль за денежными потоками при строительстве жилья, чтобы предупреждать обманы дольщиков.

В ходе сегодняшней встречи с Владимиром Путиным Владимир Жириновский заявил, что контроль за потоками денежных средств было бы целесообразно доверить банкам.

— Зачем мы оставляем наедине гражданина с застройщиком? Пускай банк контролирует. Банки должны стоять на страже всех денег — чтобы деньги уходили только целевым образом, — заявил он.

В ответ на это президент поручил лидеру ЛДПР проработать решение данного вопроса в партии.

Кроме того, Владимир Жириновский напомнил Владимиру Путину о ситуации в подмосковной Балашихе, где были выданы разрешения на строительство домов на месте свалки. По мнению политика, в такой ситуации виноваты уже местные чиновники.

Напомним, местные жители пожаловались президенту на мусорный полигон в ходе прямой линии 15 июня. Вскоре после этого свалка была закрыта. Теперь областным властям предстоит рекультивировать территорию. По примерным оценкам, этот процесс может занять около трёх лет.

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