"Хватит над ним издеваться". Линдси Лохан заступилась за Трампа

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"Хватит над ним издеваться". Линдси Лохан заступилась за Трампа

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Линдси Лохан. Фото: © REUTERS/Suzanne Plunkett

Американская актриса Линдси Лохан поддержала президента США Дональда Трампа, ответив на обвинения лидера из-за видео с "избиением" телеканала CNN, передаёт The Hill. Актриса призвала перестать издеваться над Трампом и начать ему доверять.

— Это наш президент! Прекратите издеваться над ним и начните ему доверять, — написала актриса в своём "твиттере".

Ранее 31-летняя Лохан также защищала в своём микроблоге первую леди Меланью Трамп и детей президента, называя их "добрыми людьми".

Очередной шквал недовольства на себя Трамп навлёк после публикации в своём "твиттере" ролика, в котором он колотит человека с логотипом телеканала CNN вместо головы. Запись набрала более 330 тысяч ретвитов и сразу вызвала реакцию самого телеканала CNN и ряда других СМИ.

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