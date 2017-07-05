"Хватит над ним издеваться". Линдси Лохан заступилась за Трампа

Американская актриса Линдси Лохан поддержала президента США Дональда Трампа, ответив на обвинения лидера из-за видео с "избиением" телеканала CNN, передаёт The Hill. Актриса призвала перестать издеваться над Трампом и начать ему доверять.

THIS IS our president. Stop #bullying him & start trusting him. Thank you personally for supporting #THEUSA — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 4 июля 2017 г.

— Это наш президент! Прекратите издеваться над ним и начните ему доверять, — написала актриса в своём "твиттере".

Ранее 31-летняя Лохан также защищала в своём микроблоге первую леди Меланью Трамп и детей президента, называя их "добрыми людьми".

Очередной шквал недовольства на себя Трамп навлёк после публикации в своём "твиттере" ролика, в котором он колотит человека с логотипом телеканала CNN вместо головы. Запись набрала более 330 тысяч ретвитов и сразу вызвала реакцию самого телеканала CNN и ряда других СМИ.