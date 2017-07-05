Янукович отзывает своих адвокатов из процесса на Украине

Завтра, 6 июля, в Оболонском районном суде города Киева должна состояться заочная процедура рассмотрения дела экс-президента, которого обвиняют в госизмене.

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о своём решении отозвать адвокатов из судебного процесса в Киеве, в рамках которого его подозревают в госизмене. В стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны, считает политик.

— Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определён. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. В их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны, — заявил Янукович на встрече с российскими СМИ.

Напомним, в конце июня Оболонский районный суд Киева решил заочно рассмотреть дело в отношении экс-президента по обвинению в государственной измене. Заседание должно было состояться завтра, 6 июля. Генпрокурор Украины Юрий Луценко даже пообещал представителям Януковича обеспечить его охрану в случае, если он решит приехать в страну для участия в суде.