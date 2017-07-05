Путин обсудил с Совбезом РФ актуальные вопросы к саммиту G20

В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ президент Владимир Путин обсудил актуальные задачи в контексте участия саммита G20 в Гамбурге.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что на встрече "обсуждались текущие внутренние дела".

— Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам в контексте участия в саммите "двадцатки", а также многочисленным двухсторонним контактам, запланированным на полях саммита "двадцатки", — сказал представитель Кремля.

На встрече с президентом присутствовали премьер РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, директор СВР Сергей Нарышкин.