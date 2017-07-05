Меркель пообещала помнить о Порошенко на рабочем завтраке с Путиным

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Меркель пообещала помнить о Порошенко на рабочем завтраке с Путиным

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Петр Порошенко и Ангела Меркель. Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Во время телефонного разговора с президентом Украины она заверила, что "ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет".

Пресс-служба украинского президента Петра Порошенко сообщила об обещании Ангелы Меркель не забыть о судьбе Украины на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет, заявила Меркель во время телефонного разговора с Порошенко.

Ранее сообщалось, что 8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака Владимир Путин обсудит с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине.

Президент Украины и канцлер Германии также скоординировали позиции реализации минских договорённостей в контексте подготовки к саммиту G20 в Гамбурге.

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