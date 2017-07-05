Меркель пообещала помнить о Порошенко на рабочем завтраке с Путиным

Пресс-служба украинского президента Петра Порошенко сообщила об обещании Ангелы Меркель не забыть о судьбе Украины на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет, заявила Меркель во время телефонного разговора с Порошенко.
Ранее сообщалось, что 8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака Владимир Путин обсудит с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине.
Президент Украины и канцлер Германии также скоординировали позиции реализации минских договорённостей в контексте подготовки к саммиту G20 в Гамбурге.
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