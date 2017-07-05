Пентагон заявил о том, что КНДР провела испытания ранее неизвестного типа ракет

Эта ракета способна преодолеть расстояние в пять с половиной тысяч километров и достичь Аляски.

Американская разведка отнесла двухступенчатую ракету, запущенную Северной Кореей утром 4 июля, к совершенно новому, ранее неизвестному типу. Об этом телеканалу CNN сообщили официальные лица.

В преддверии испытания американские спутники засекли на стартовой площадке ракету KN-17. КНДР ранее уже испытывала её, а потому этот тип ракет был хорошо знаком США. Однако в какой-то момент северокорейские специалисты присоединили к ней вторую ступень, значительно увеличившую расстояние, которое ракета способна преодолеть.

По словам специалистов, во время последних испытаний Пхеньян впервые задействовал межконтинентальную баллистическую ракету, способную преодолеть расстояние в 5500 километров и достичь берегов Аляски.