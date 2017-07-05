Янукович сравнил украинский суд с театром и заявил о нежелании участвовать в нём

Экс-президент пообещал подать заявление в правоохранительные органы, чтобы те разобрались с преступными действиями суда.

Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал действия Оболонского районного суда незаконным и объяснил, почему не хочет принимать участие в процессе.

— Я не хочу принимать участие в этом театрализованном представлении под названием суд. Я считаю этот суд незаконным и считаю преступными действия коллегии Оболонского суда, — сказал экс-глава государства.

Янукович пообещал, что подаст необходимые заявления в правоохранительные органы, чтобы те разобрались с зафиксированными нарушениями.

— Само уголовное дело сфальсифицировано. Моё неучастие в предыдущих процессах говорит о том, что нынешняя украинская власть не хочет, чтобы народ узнал правду, — подчеркнул Янукович.