Янукович сравнил украинский суд с театром и заявил о нежелании участвовать в нём

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Янукович сравнил украинский суд с театром и заявил о нежелании участвовать в нём

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Виктор Янукович. Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Экс-президент пообещал подать заявление в правоохранительные органы, чтобы те разобрались с преступными действиями суда.

Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал действия Оболонского районного суда незаконным и объяснил, почему не хочет принимать участие в процессе.

— Я не хочу принимать участие в этом театрализованном представлении под названием суд. Я считаю этот суд незаконным и считаю преступными действия коллегии Оболонского суда, — сказал экс-глава государства.

Янукович пообещал, что подаст необходимые заявления в правоохранительные органы, чтобы те разобрались с зафиксированными нарушениями.

— Само уголовное дело сфальсифицировано. Моё неучастие в предыдущих процессах говорит о том, что нынешняя украинская власть не хочет, чтобы народ узнал правду, — подчеркнул Янукович.

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