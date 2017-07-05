Янукович: Киев хочет возложить на меня вину за свои преступления

По словам бывшего президента Украины, этими "провалами" является, прежде всего, начало войны со своим народом.

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что нынешняя власть в Киеве намерена возложить на него ответственность за провалы, которые были совершены в стране за минувшие три года.

— Власть (на Украине. — Прим. Лайфа) сегодня хочет на меня положить вину за те провалы и преступления, которые она совершила за три прошедших года. И прежде всего — это начало войны, объявление войны собственному народу в Донбассе, и решения Совбеза, и 14 апреля 2014 года были введены в действие Вооружённые силы Украины, которые фактически атаковали беззащитное мирное население Донбасса, — сказал Янукович на встрече с журналистами 5 июля.

По его словам, новая власть не захотела говорить с "инакомыслящими людьми, которые не признали эту новую власть, не признали госпереворот", чтобы запустить процесс урегулирования всех противоречий.

Таким образом, отметил Янукович, регионы юго-востока Украины "восстали против того беззакония и насилия, которое началось на Украине".