Янукович: Мои сторонники и противники винят меня во взаимоисключающих вещах

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что обвинения, звучащие в его адрес, во многом взаимоисключающие и противоречат друг другу.

— Вспомните, какой была Украина. Это было успешное государство. Разве мы могли предположить, что когда-нибудь у нас будет война? Ведь я делал всё, чтобы этого не допустить. Мои избиратели, люди, которые пострадали, винят меня в том, что я не применил оружие во время событий на майдане. Нынешняя власть обвиняет меня в обратном. Она утверждает, что война на Украине была развязана мной. Это неправда, — сказал Янукович.