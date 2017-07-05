Янукович: Мои сторонники и противники винят меня во взаимоисключающих вещах

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Янукович: Мои сторонники и противники винят меня во взаимоисключающих вещах

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Виктор Янукович. Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что обвинения, звучащие в его адрес, во многом взаимоисключающие и противоречат друг другу.

— Вспомните, какой была Украина. Это было успешное государство. Разве мы могли предположить, что когда-нибудь у нас будет война? Ведь я делал всё, чтобы этого не допустить. Мои избиратели, люди, которые пострадали, винят меня в том, что я не применил оружие во время событий на майдане. Нынешняя власть обвиняет меня в обратном. Она утверждает, что война на Украине была развязана мной. Это неправда, — сказал Янукович.

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