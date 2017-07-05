Янукович обозначил свою политическую задачу

Бывший украинский президент Виктор Янукович заявил, что его целью является установление истины в вопросе того, каким образом к власти на Украине пришли нынешние политике.

— Моя цель одна: я хочу, чтобы была установлена истина и мы получили ответ, какой ценой эти люди пришли к власти, что они сделали за эти годы. Ведь был такой период времени, когда люди поверили в те лозунги, на которых эта власть паразитировала.

По словам Януковича, "три прошедших года убедили население Украины в том, что их обманули".

— Сегодня есть одна сторона, которая уничтожила и выгоняла с родной земли за инакомыслие. И есть вторая, которая обманута и которую использовали в этой братоубийственной войне, — подчеркнул политик.