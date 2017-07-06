Янукович объяснил, что стало с украинской экономикой

Обвал экономики и катастрофическое ухудшение жизни людей — таково положение дел сегодня в стране, полагает политик.

Нынешняя Украина столкнулась с обвалом экономики и катастрофическим падением уровня жизни, заявил журналистам бывший президент страны Виктор Янукович.

— Украина потеряла объёмы ВВП. Уже в 2013 году мы выходили на объём ВВП более 1,6 трлн гривен при курсе восемь гривен за доллар. Сегодня объём ВВП не достигает триллиона гривен, а курс доллара — свыше 26 гривен, — сказал он.

— Фактически потеря объёма ВВП — около 45 процентов. Это обвал экономики и катастрофическое ухудшение жизни людей, — констатировал Янукович.

При этом он признал, что и его администрация допускала "определённые ошибки", в связи с чем заявил, что готов признать критику в свой адрес.