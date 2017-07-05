Янукович призвал нынешнюю украинскую власть остановиться и закрыть ящик Пандоры

Бывший президент Украины Виктор Янукович скептически оценил перспективы нынешней украинской власти, но отметил, что ещё не поздно всё исправить.

— Никакой перспективы у этой власти нет. Не знаю, сколько времени у неё ещё осталось, я не всевидящий. Зато мне известно, что народ этой власти не верит, большая часть эту власть ненавидит и не приемлет, — сказал Янукович.

По мнению экс-главы государства, единственный выход у Порошенко и его соратников — остановиться и отказаться от своей власти мирным путём.

— В этом случае у них будет какое-то будущее. Если же они продолжат творить беззаконие, то им придётся очень жёстко ответить за всё, что они сейчас делают. Они открыли этот ящик Пандоры, но сегодня ещё не поздно остановиться, — добавил Янукович.