Умер автор текстов бит-квартета "Секрет" Дмитрий Рубин

Рубин являлся автором знаменитых хитов "Привет", "Алиса", "Именины у Кристины", "Старый ковбой".

Бывший участник бит-квартета "Секрет", автор текстов песен знаменитых отечественных исполнителей Дмитрий Рубин скончался на 56-м году жизни. Об этом сообщает агенство ТАСС со ссылкой на участника группы "Секрет" Андрея Заблудовского.

По словам музыканта, Рубин ушёл из жизни в среду. Время и место похорон пока не определены.

Поэт и музыкант Дмитрий Рубин являлся одним из основателей группы "Секрет", созданной в 1982 году вместе с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко. Несмотря на то что Рубин вскоре покинул группу, он являлся автором знаменитых хитов "Привет", "Алиса", "Именины у Кристины", "Старый ковбой" и других.

Помимо этого песни на стихи Рубина исполнялись Аллой Пугачёвой, Татьяной Булановой, Михаилом Боярским, Максимом Леонидовым. В общей сложности Рубин был автором или соавтором более 300 песен.