Янукович: В Крыму всегда были пророссийские настроения

Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал предсказуемым решение жителей Крыма воссоединиться с Россией, поскольку, по его словам, на полуострове всегда были пророссийские настроения.

— Конечно, я хотел бы, чтобы Крым вернулся в состав Украины. Но это всё будет зависеть от жителей Крыма, — признался Янукович, отвечая на вопрос, стал бы он добиваться возвращения Крыма в состав Украины в должности президента страны.

Вместе с тем он акцентировал, что крымчане, приняв решение "уйти из Украины, защищали свои семьи".

— Я встречался с крымчанами и видел их решимость. Но также видел и огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма. И слава богу, что этого не произошло, — сказал Янукович.