Янукович возложил ответственность на США за происходящее на Украине

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Янукович возложил ответственность на США за происходящее на Украине

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Виктор Янукович. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Экс-президент Украины Виктор Янукович обвинил Соединённые Штаты в событиях последних лет на Украине.

— Без желания киевских властей невозможно выполнять минские соглашения. Заставить их может и обязана Европа во главе с Германией. Плюс к этому процессу должны подключиться США — я считаю, что они несут ответственность за происходящее на Украине. Президент Трамп будет иметь возможность сделать этот шаг и надавить на одно место украинским властям, чтобы заставить их выполнить минские соглашения, — сказал Янукович.

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