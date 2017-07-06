Янукович возложил ответственность на США за происходящее на Украине

Экс-президент Украины Виктор Янукович обвинил Соединённые Штаты в событиях последних лет на Украине.

— Без желания киевских властей невозможно выполнять минские соглашения. Заставить их может и обязана Европа во главе с Германией. Плюс к этому процессу должны подключиться США — я считаю, что они несут ответственность за происходящее на Украине. Президент Трамп будет иметь возможность сделать этот шаг и надавить на одно место украинским властям, чтобы заставить их выполнить минские соглашения, — сказал Янукович.