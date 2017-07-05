Задержан участник орехово-медведковского преступного сообщества

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Задержан участник орехово-медведковского преступного сообщества

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

За семь лет Александр Шарапов совершил жестокие убийства как минимум пяти человек.

Во Владимирской области полиция задержала Александра Шарапова, находящегося в международном розыске с 2001 года. Мужчина входил в орехово-медведковское преступное сообщество, участники которого совершили в начале 90-х годов ряд особо тяжких преступлений.

— В период с 1994 по 2001 годы Шарапов совершил убийства пяти лиц на территории Москвы и Московской области. Преступления совершались как с помощью огнестрельного оружия, так и с помощью взрывчатых веществ, — прокомментировали в ГСУ СК по городу Москве.

Задержанный Шарапов доставлен к следователю, с ним проводится комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела в отношение преступного орехово-медведковского сообщества продолжается. По данным следствия, в сообщество входило более 30 человек.

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