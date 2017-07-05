Путин: Только сообща "большая двадцатка" сможет преодолеть нынешние дисбалансы

Президент РФ Владимир Путин убеждён, что G20 только сообща может преодолеть нынешние дисбалансы и выработать справедливые правила торговли и честной конкуренции. Об этом российский лидер пишет в своей статье в Handelsblatt.

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— Очевидно, что "двадцатка" может внести весомый вклад в укрепление стабильности мировой экономики и её гармоничное развитие. Только вместе, объединяя усилия, можно преодолеть нынешние дисбалансы и обеспечить устойчивый рост, выработать справедливые правила торговли и честной конкуренции, снизить уровень бедности, решить острейшие социальные проблемы, — пишет президент.

Путин заверил, что российская делегация примет активное и заинтересованное участие в работе саммита G20. Глава государства также выразил уверенность, что форум пройдёт результативно.

— Желаю нашим германским коллегам успехов в его организации. И, конечно же, вместе с партнёрами по "двадцатке" подключимся к практической реализации договорённостей, принятых по итогам встречи, — написал он.

Читателям газеты Handelsblatt и всем гражданам Германии Путин передал "искренние пожелания здоровья и благополучия".