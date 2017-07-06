Янукович: Сейчас я живу скрытно и скромно, никто мне не завидует

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Янукович: Сейчас я живу скрытно и скромно, никто мне не завидует

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Виктор Янукович. Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Бывший президент Украины Виктор Янукович признался, что после бегства с Украины вынужден вести гораздо более скромный образ жизни, чем раньше.

— Сейчас я живу скромно, никто мне не завидует. Я вынужден вести скрытный образ жизни. Мне абсолютно не стыдно ни перед украинцами, ни перед россиянами — нашими партнёрами и друзьями, — сказал он.

По мнению Януковича, в ближайшее время России и Украине необходимо подумать, как нормализовать отношения между двумя странами.

— То, что произошло на Украине, надо исправлять. И я в этом готов принимать участие, — добавил он.

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