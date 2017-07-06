Путин: Скрытой формой протекционизма являются санкции

В преддверии саммита G20 в Гамбурге президент РФ опубликовал статью в немецкой газете Handelsblatt.

Прежние экономические модели исчерпали себя, и протекционизм переходит в норму, скрытой формой которого являются санкционные ограничения в торговле и инвестициях. Об этом в немецкой газете Handelsblatt пишет президент РФ Владимир Путин.

Публикация вышла в преддверии саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, проведение которого намечено на 7–8 июля. Текст статьи размещён в электронной версии газеты, которая распространяется по подписке.

— Перед нами стоят действительно масштабные задачи. Прежние экономические модели практически исчерпали себя, протекционизм превращается в норму, а его скрытой формой становятся односторонние, политически мотивированные санкционные ограничения в торговле и инвестициях, — заявил Путин.

Он добавил, что ограничения в том числе касаются и распространения технологий.

Такие санкции, на взгляд российского президента, не только бесперспективны, "но и противоречат продвигаемым "Двадцаткой" принципам взаимодействия в интересах всех стран мира".

— Уверен, только открытые, основанные на единых нормах и стандартах торговые связи стимулируют рост глобальной экономики, способствуют поступательному развитию межгосударственных отношений, — подчеркнул Путин.