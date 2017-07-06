На Украине упавшая ветка нанесла 22 перелома спасателю из Турции

На одной из центральных улиц Киева часть ветхого грушевого дерева упала на четверых прохожих. Один из пострадавших оказался гражданином Турции. Мужчина получил серьёзные множественные переломы, сообщает "Страна.ua".
— Во время прогулки в субботу на территории национального музея на нас упало дерево. Со мной всё хорошо. У друга 22 перелома. В том числе череп, позвоночник, таз, ноги. Друг является спасателем "911", — сообщила одна из пострадавших — Татьяна Громадская.
Турецкому гражданину уже сделали сложнейшую операцию на позвоночнике по установке искусственного позвонка. Врачи сообщили, что операция длилась более семи часов. Мужчина находится в стабильно тяжёлом состоянии.
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