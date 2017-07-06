Марадона стал почётным гражданином Неаполя

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Марадона стал почётным гражданином Неаполя

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Мэр Неаполя вручил Диего Марадоне документ, удостоверяющий, что тот стал почётным гражданином города. Фото: © REUTERS/Stefano Renna 

Легенда мирового футбола, аргентинец Диего Марадона стал почётным гражданином Неаполя. Об этом сообщает агентство France Presse.

Диего Марадона играл за местный футбольный клуб "Наполи" с 1984 по 1991 годы. Из-за "чувства дружбы, уважения, признательности, восхищения и любви к городу Неаполь" муниципалитет принял решение наградить футболиста званием почётного гражданина.

— Марадона имел возможность объединить неаполитанцев, и эта мечта сбылась, — прокомментировал мэр города Луиджи Де Маджистрис.

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