После 12-летнего перерыва Каспаров возобновит шахматную карьеру

54-летний гроссмейстер сыграет в турнире по быстрым шахматам и блицу, это произойдёт в рамках этапа Гран-тура в Сент-Луисе (США).

Российский гроссмейстер Гарри Каспаров решил возобновить свою карьеру. Шахматист примет участие в третьем этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США), об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Сроки проведения турнира — 2–12 августа. Его призовой фонд составляет $300 тысяч, участие в Grand Chess Tour примут сильнейшие шахматисты со всего мира.

— Испытываю трепет перед официальным возвращением в игру, и, конечно, я не ожидал, что это состоится спустя десять лет после завершения карьеры, — заявил организаторам 54-летний шахматист.

Каспарову в турнире предстоит сразиться по рапиду и блицу, который пройдёт после основных соревнований 14–19 августа. Гроссмейстеру здесь будут противостоять, помимо прочих, такие известные российские шахматисты, как Сергей Карякин и Ян Непомнящий.

Каспарова относят к сильнейшим шахматистам истории — он является тринадцатым чемпионом мира, и это звание ему удалось удерживать с 1985 по 1993 год. Об окончании шахматной карьеры Каспаров объявил в 2005 году.