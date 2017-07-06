ООН оценила восстановление инфраструктуры Мосула в миллиард долларов

Западная часть города пострадала гораздо серьёзнее, чем восточная, освобождённая от боевиков около полугода назад.

Восстановление базовой инфраструктуры иракского города Мосула, который находится под контролем боевиков ИГИЛ*, обойдётся более чем в миллиард долларов. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на высокопоставленного представителя ООН Лиз Гранде.

Речь идёт о восстановлении систем водоснабжения, канализации и электричества, а также хотя бы минимальном ремонте школ и больниц. Возвращение же городу первоначального облика будет стоить в разы больше.

По словам представительницы ООН, город пострадал гораздо серьёзнее, чем это ожидалось. Причём наиболее сильные разрушения зафиксированы в западной половине Мосула, тогда как восточная его часть, освобождённая от боевиков около полугода назад, повреждена заметно меньше.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.