Финансовая компания Джонни Деппа продолжает сообщать о тратах актёра, который спустил десятки миллионов на яхты, ювелирные украшения, коллекционные гитары, спиртные напитки и охрану.

Джонни Депп продолжает судиться со своими бывшими финансовыми менеджерами, которых голливудский актёр обвиняет в беспечной растрате своих доходов. В ответ братья Джоэл и Роб Мандел заявили, что Депп потратил миллион фунтов стерлингов на покупку архивов журналиста Ника Тошича.

Как сообщили бывшие бизнес-менеджеры знаменитости, договор купли-продажи Джонни Депп подписал собственной кровью. Сделка состояась в лондонском отеле Dorchester.

В начале года Джонни Депп подал иск на своих финансовых менеджеров, обвинив их в мошенничестве. Актёр заподозрил неладное, когда сотрудники позвонили ему и сообщили, что у него заканчиваются средства и ему необходимо продать поместье во Франции. Братья Мандел продолжают оспаривать свою вину, заявляя, что Депп сам беспечно тратит свои сбережения.