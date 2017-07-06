Белый дом не уверен, что Трамп будет обсуждать с Путиным "вмешательство РФ"

Ранее американские СМИ утверждали, что команда американского президента намерена поднять этот вопрос в ходе встречи двух лидеров на саммите G20.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать информацию о том, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным на саммите G20 затронет тему "вмешательства РФ" в выборы США.

— Мы не собираемся забегать вперёд по их встрече, — уклончиво прокомментировала соответствующий вопрос представитель Белого дома.

Таким образом Сандерс отреагировала на публикацию The New York Times, в которой утверждалось, что команда президента США может поднять вопрос "документально зафиксированного вмешательства в выборы 2016 года".

Как подчёркивает газета, Трамп, дабы не ставить под вопрос легитимность своего избрания, не станет подробно останавливаться на этой теме.