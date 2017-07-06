Вооружённые бандиты ограбили туристов на полпути к статуе Христа-Искупителя

Преступники ранили ножами двоих мужчин, один из которых сейчас находится в больнице.

Две супружеские пары туристов из Польши и Великобритании стали жертвами разбойного нападения во время посещения Рио-де-Жанейро. На полпути к главной достопримечательности города — статуе Христа-Искупителя — на них набросились вооружённые ножами бандиты.

Как сообщил телеканал Globo, преступники ранили мужчин и ограбили туристов. Один из пострадавших — гражданин Польши — сейчас находится в больнице, но данных о его состоянии пока нет. Британец отделался лёгкими ранениями и от госпитализации отказался.