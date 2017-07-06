Вооружённые бандиты ограбили туристов на полпути к статуе Христа-Искупителя

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Вооружённые бандиты ограбили туристов на полпути к статуе Христа-Искупителя

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Статуя Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Фото: © REUTERS/Kai Pfaffenbach

Преступники ранили ножами двоих мужчин, один из которых сейчас находится в больнице.

Две супружеские пары туристов из Польши и Великобритании стали жертвами разбойного нападения во время посещения Рио-де-Жанейро. На полпути к главной достопримечательности города — статуе Христа-Искупителя — на них набросились вооружённые ножами бандиты.

Как сообщил телеканал Globo, преступники ранили мужчин и ограбили туристов. Один из пострадавших — гражданин Польши — сейчас находится в больнице, но данных о его состоянии пока нет. Британец отделался лёгкими ранениями и от госпитализации отказался.

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