78 человек погибли при ДТП в Центральной Африке

Большая часть погибших в дорожной трагедии до сих пор остаётся в морге неопознанной.

В африканском городе Бамбари перевернулся грузовик, перевозивший людей. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную больницу, 78 человек погибли и как минимум 75 человек получили ранения.

Согласно полученной информации, жертвами аварии стали торговцы и посетители местного рынка. 18 тел уже отданы родственникам для захоронения, 59 остаётся в морге для опознания.

— Это очень печально для меня и для всех жителей. Вдобавок к убийствам, которые постоянно происходят, случилась эта авария, унёсшая столько жизней, — прокомментировал случившееся местный депутат Хамаду Абубакар.