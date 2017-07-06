78 человек погибли при ДТП в Центральной Африке

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78 человек погибли при ДТП в Центральной Африке

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Большая часть погибших в дорожной трагедии до сих пор остаётся в морге неопознанной.

В африканском городе Бамбари перевернулся грузовик, перевозивший людей. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную больницу, 78 человек погибли и как минимум 75 человек получили ранения.

Согласно полученной информации, жертвами аварии стали торговцы и посетители местного рынка. 18 тел уже отданы родственникам для захоронения, 59 остаётся в морге для опознания.

— Это очень печально для меня и для всех жителей. Вдобавок к убийствам, которые постоянно происходят, случилась эта авария, унёсшая столько жизней, — прокомментировал случившееся местный депутат Хамаду Абубакар.

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