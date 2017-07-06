Российские дипломаты заявили, что американцы похитили гражданина РФ

Экстрадиция Юрия Мартышева из Латвии в США — это очередной случай похищения гражданина России властями Соединённых штатов, подчеркнули в Посольстве РФ в Вашингтоне.

Россиянин Юрий Мартышев, которого власти Латвии выдали Соединённым Штатам, пребывает в тюрьме города Александрия, что в штате Александрия. При этом не уточняется, какие правонарушения в США ему вменяются.

В Посольстве РФ в США уже заявили, что арест Мартышева рассматривается как похищение российского гражданина американскими властями. Россиянину оказывается консульская помощь и "иное содействие", отметили дипломаты.

Russia demands from US unconditional observance of the legitimate rights and interests of Y.Martyshev https://t.co/EnMvPVrKkS pic.twitter.com/WOaQRUZwHy — Russia in USA (@RusEmbUSA) 5 июля 2017 г.

С Мартышевым был проведён телефонный разговор, а в ближайшее время в центре предварительного заключения его посетят консульские сотрудники.

Вместе с тем в заявлении российских дипломатов содержится требование в адрес США о "безусловном соблюдении прав и интересов российского гражданина".