США проигнорировали призыв России и Китая прекратить учения у берегов Кореи

Соединённые Штаты не собираются отменять совместные военные учения с Южной Кореей, несмотря на совместное заявление России и Китая с призывом воздержаться от их проведения.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Пентагон как-либо изменить свои планы насчёт учений в регионе, официальный представитель ведомства Джефф Дэвис сказал: "Нет, мы не собираемся".

Напомним, утром 4 июля Пхеньян произвёл запуск первой межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь берегов Аляски. В ответ на это США и Южная Корея начали военные учения.