Дутерте снова заявил о готовности съесть печень террориста

С таким обещанием лидер Филиппин выступил после того, как боевики обезглавили двух вьетнамских заложников.

После того, как исламистские боевики в Морави казнили пленных вьетнамских моряков, президент Филиппин Родриго Дутерте обрушился в адрес экстремистов с угрозами.

— Я съем твою печень, если ты так этого хочешь. Я просто добавлю соль и уксус. Я её съем прямо перед тобой, — приводит слова Дутерте издание Rappler.

Эти угрозы филиппинский президент обратил к представителям группировки "Абу Сайяф", связанной с террористической группировкой ИГИЛ*, после того, как в городе Басилане экстремисты обезглавили двух вьетнамских заложников. Казнённые моряки были похищены в ноябре 2016 года при нападении боевиков на их судно. Всего были похищены шесть человек.

Ранее угрозы, связанные с поеданием печени, Дутерте уже также адресовал главарю "Абу Сайяф". Президент Филиппин, в частности, заявил, что если его хотят видеть животным, то он таким и будет. По его словам, если бы он был не в духе и террорист попался бы ему на глаза, то он съел бы его, приправив уксусом и солью.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.