Конгрессмен из США принёс свои извинения за опубликованное видео из Освенцима

Читайте также

Конгрессмен из США принёс свои извинения за опубликованное видео из Освенцима

551
На видеозаписи американский политик снимает себя на фоне газовой камеры, дополняя происходящее своими комментариями.

Республиканец Клэй Хиггинс, которого ранее представители музея в Освенциме отчитали за репортаж из газовой камеры, удалил ролик из Сети.

— Я хотел проявить почтительное уважение к убитым в Освенциме и напомнить миру, что зло существует, свободные страны должны помнить и занимать принципиальную позицию. Зверства, которые происходили в Освенциме, были действительно омерзительными, мы не должны позволить истории повториться вновь. Моё видео об Освенциме удалено, и я приношу свои искренние извинения за любую непреднамеренно причинённую боль, — сообщил политик.

Ранее за публикацию небольшого видео из музея, созданного на месте нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, общественность раскритиковала политика. В официальном твиттере музея появилось сообщение, в котором Клею Хиггинсу было указано, что бывшая комната казни людей является не сценой, а местом, где лучше помолчать.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!