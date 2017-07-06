"Отрубившая" голову Трампа актриса провела час на допросе в Секретной службе

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"Отрубившая" голову Трампа актриса провела час на допросе в Секретной службе

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Кэти Гриффин с муляжом отрезанной головы. Фото: кадр из видео.

Актриса Кэти Гриффин более часа общалась с сотрудником Секретной службы США — федерального агентства, занимающегося охраной президента, — из-за размещения в Сети фотографии с муляжом головы, похожей на голову Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Hill.

Политический репортёр издания Huffington Post Яшар Али подтвердил, что расследование в отношении Гриффин продолжается.

Напомним, скандал разразился в мае этого года, когда Кэти Гриффин разместила на своей странице в "Твиттере" фотографию с "отрубленной" головой Трампа. Ситуация вызвала негодование у пользователей соцсети и представителей семьи Трампа.

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