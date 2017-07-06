"Отрубившая" голову Трампа актриса провела час на допросе в Секретной службе

Актриса Кэти Гриффин более часа общалась с сотрудником Секретной службы США — федерального агентства, занимающегося охраной президента, — из-за размещения в Сети фотографии с муляжом головы, похожей на голову Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Hill.

News: Kathy Griffin has been interviewed by the Secret Service, in-person, for over an hour....investigation still not closed. — Yashar Ali (@yashar) 3 июля 2017 г.

Политический репортёр издания Huffington Post Яшар Али подтвердил, что расследование в отношении Гриффин продолжается.

Напомним, скандал разразился в мае этого года, когда Кэти Гриффин разместила на своей странице в "Твиттере" фотографию с "отрубленной" головой Трампа. Ситуация вызвала негодование у пользователей соцсети и представителей семьи Трампа.