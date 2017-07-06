На встрече с российским лидером Трамп хотел бы обсудить проблему Сирии

Сообщивший об этом госсекретарь Рекс Тиллерсон отметил, что на России лежит особая ответственность по урегулированию сирийского конфликта.

Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен затронуть сирийскую проблему. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, заявив, что перед отлётом на саммит G20 в Гамбург ему бы хотелось прокомментировать нынешнюю ситуацию в Сирии.

Как подчеркнул госсекретарь, все стороны в Сирии прежде всего должны "обеспечить стабильность на месте". И если, по его словам, в республике не будет достигнута стабильность, то прогресс в уничтожении ИГИЛ* "может быть загублен".

— Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперёд для сирийского народа. Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий, — сказал американский чиновник.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.