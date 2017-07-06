Ракета-носитель Falcon 9 с третьей попытки стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Falcon 9 со спутником связи, принадлежащим консорциуму Intelsat, успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 19:38 по времени Восточного побережья США (02:38 мск 6 июля).

Американская компания SpaceX из-за технических неполадок уже дважды откладывала запуск этой ракеты-носителя. Запланированный на воскресенье, 2 июля, старт пришлось отменить из-за сбоя в системе навигации. Повторная попытка, предпринятая на следующий день, также успехом не увенчалась. В итоге старт перенесли на вечер среды, 5 июля.