В Афганистане погиб 19-летний американский солдат

19-летний уроженец Аляски, рядовой 1-го класса Хансен Киркпатрик погиб 3 июля в Афганистане от "непрямой огневой атаки". Информацию о гибели военнослужащего сегодня подтвердил Пентагон.

В Центральную Азию Киркпатрика направили для выполнения задач в рамках операции "Страж свободы" — небоевой операции, направленной на обучение, консультацию и помощь силам правопорядка и армии Афганистана.

Сейчас специальная комиссия занимается расследованием инцидента, который привёл к гибели солдата.