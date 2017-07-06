В Афганистане погиб 19-летний американский солдат

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В Афганистане погиб 19-летний американский солдат

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Хансен Киркпатрик. Фото: twitter.com/Breaking911

19-летний уроженец Аляски, рядовой 1-го класса Хансен Киркпатрик погиб 3 июля в Афганистане от "непрямой огневой атаки". Информацию о гибели военнослужащего сегодня подтвердил Пентагон.

В Центральную Азию Киркпатрика направили для выполнения задач в рамках операции "Страж свободы" — небоевой операции, направленной на обучение, консультацию и помощь силам правопорядка и армии Афганистана.

Сейчас специальная комиссия занимается расследованием инцидента, который привёл к гибели солдата.

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