Случайно попавших на Украину российских пограничников арестовали на 15 суток

Во время задержания у обоих россиян не было при себе оружия и они не оказывали сопротивления.

Украинский суд области приговорил двух задержанных в Херсонской области военнослужащих ФСБ России, которые заблудились во время учений, к 15 суткам административного ареста и штрафам по 320 грн. Об этом пишет "Украинская правда".

По словам российских солдат, они выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений в районе города Армянска, но сбились с маршрута и потеряли ориентировку. Пограничная служба ФСБ РФ направляла обращение украинской стороне с просьбой предоставить информацию о двух российских военнослужащих, найденных на Украине.

Ранее в погрануправлении Крыма выразили надежду, что "в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники пограничной службы ФСБ России будут возвращены в ближайшее время".