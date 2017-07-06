Reuters: Турбины Siemens поставлялись в Крым в обход санкций

Правда, агентство не располагает информацией, что в самой немецкой компании целенаправленно продавали оборудование в Крым.

Две строящиеся в Крыму электростанции в обход санкций Евросоюза получили турбины, произведённые немецкой компанией Siemens. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Reuters. В самой компании, впрочем, отрицают, что целенаправленно продавали оборудование в Крым.

По словам одного из собеседников агентства, купленные у Siemens турбины были первоначально доставлены в город Тамань Краснодарского края. Их приобретением занималась компания "Технопромэкспорт", а предназначались они якобы для строящейся в Тамани электростанции. Речь идёт о газовых турбинах SGT5-2000E.

Однако, как утверждает источник Reuters, вскоре после этого оборудование по морю переправили в Севастополь и выгрузили в его порту. Одновременно с этим на строительных площадках местных электростанции провели работы, предваряющие монтаж турбин.

В самой компании Siemens отрицают факт незаконных поставок в Крым. Об этом агентству заявил представитель компании в Мюнхене Вольфрам Трост. СМИ подчёркивает, что действительно не располагает информацией, знали ли в Siemens о готовящихся поставках.

Напомним, санкции Евросоюза запрещают европейским частным лицам и компаниям предоставлять энергетические технологии в Крым или предпринимать какие-либо действия, направленные на обход этих правил.